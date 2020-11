Covid, il piano di potenziamento degli ospedali in ritardo di 6 mesi: ecco perché i lavori non sono mai partiti (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, il piano per gli ospedali in ritardo di sei mesi: ecco perché i lavori non partono In vista della seconda ondata di Covid, il governo aveva messo a punto lo scorso maggio un piano di potenziamento degli ospedali: eppure, a distanza di 6 mesi, la procedura è in ritardo e i lavori non sono ancora partiti. perché? E di chi è la colpa? A fare luce sulla vicenda è stato un articolo de La Stampa a firma di Ilario Lombardo. Secondo quanto ricostruito, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte nel decreto Rilancio, licenziato a maggio poco dopo la fine del lockdown, aveva ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020), ilper gliindi seinon partono In vista della seconda ondata di, il governo aveva messo a punto lo scorso maggio undi: eppure, a distanza di 6, la procedura è ine inonancora? E di chi è la colpa? A fare luce sulla vicenda è stato un articolo de La Stampa a firma di Ilario Lombardo. Secondo quanto ricostruito, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte nel decreto Rilancio, licenziato a maggio poco dopo la fine del lockdown, aveva ...

istsupsan : ?Come vengono raccolti i dati dei casi di #COVID19 nel sistema di sorveglianza dell’ISS? Come si definiscono i dece… - lorepregliasco : L'Istituto Superiore di Sanità smentisce complottisti, no vax e infettivologi ammaliati dalla televisione sul conte… - CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - effe_news : Covid: Fedriga – Riccardi, parte predisposizione piano vaccinale per Fvg - paoloigna1 : RT @Cartabellotta: Il piano #vaccinoCovid deve essere elaborato nelle linee generali, ma non sappiamo ancora troppe cose per poterlo defini… -