Covid, giornata molto triste per l’Italia: mai così tanti morti nella seconda ondata (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 23.232 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 853 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.659 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.816, con un incremento di 6 unità. “Oggi ci sono 23.232 positivi con un numero di tamponi diverso rispetto a ieri. Oggi abbiamo 189mila tamponi, ieri erano 149mila. C’è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630”, ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi della situazione epidemiologica. “Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 23.232 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 853. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.659 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.816, con un incremento di 6 unità. “Oggi ci sono 23.232 positivi con un numero di tamponi diverso rispetto a ieri. Oggi abbiamo 189mila tamponi, ieri erano 149mila. C’è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630”, ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi della situazione epidemiologica. “Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive ...

pisto_gol : Sospesa Svizzera-Ucraina, in programma domani per l’ultima giornata del gruppo 4 del girone A di #NationsLeague : t… - RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - soloio0509 : RT @jabbaTM: Finita la giornata, l'umore ve lo risparmio perche è sempre il solito, ho scoperto che dove ho l'ufficio ci sono 3 malati di C… - jabbaTM : Finita la giornata, l'umore ve lo risparmio perche è sempre il solito, ho scoperto che dove ho l'ufficio ci sono 3… - BBMRI_it : Mancano pochi giorni al prossimo evento virtuale della Giornata Nazionale di -