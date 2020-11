Covid, Gallera: 'Migliora la situazione in Lombardia, Rt a Milano sotto l'1%' (Di martedì 24 novembre 2020) commenta Secondo l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, la situazione per quanto riguarda la diffusione del coronavirus 'è in Miglioramento', tanto che l'Rt 'è passato dai 2, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) commenta Secondo l'assessore al Welfare della Regione, Giulio, laper quanto riguarda la diffusione del coronavirus 'è inmento', tanto che l'Rt 'è passato dai 2, ...

a42nno : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gallera: 'Migliora la situazione in Lombardia, Rt a Milano sotto l'1%' #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gallera: 'Migliora la situazione in Lombardia, Rt a Milano sotto l'1%' #Covid - Adnkronos : #Covid #Milano, #Gallera: 'Situazione migliora, #indiceRt a 0,8' - MediasetTgcom24 : Covid, Gallera: 'Migliora la situazione in Lombardia, Rt a Milano sotto l'1%' #Covid - GPicccio : Come nella prima ondata ci si deve affidare al @nytimes per una informazione non di regime che massacra il modello… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gallera Covid, Gallera: "Migliora la situazione in Lombardia, Rt a Milano sotto l'1%" TGCOM Covid Milano, Gallera: "Situazione migliora, indice Rt a 0,8"

In Lombardia la diffusione del contagio di coronavirus "si sta riducendo ... l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. " ...

“Situazione migliora, indice Rt a 0,8”

In Lombardia la diffusione del contagio di coronavirus “si sta riducendo ... Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video pubblicato sulla sua pagina ...

In Lombardia la diffusione del contagio di coronavirus "si sta riducendo ... l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. " ...In Lombardia la diffusione del contagio di coronavirus “si sta riducendo ... Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video pubblicato sulla sua pagina ...