Covid, Crisanti: "Sul vaccino solo annunci per i mercati finanziari, aziende produttrici pubblichino i dati"

MILANO – Le perplessità espresse da Andrea Crisanti non sono "sulla bontà del vaccino" contro il coronavirus ma riguardano le "aziende produttrici" che "invece di condividere i dati con la comunità scientifica, hanno privilegiato una comunicazione basata su proclami non sostanziati da evidenze". A ribadirlo dopo giorni di polemiche è lo stesso Crisanti, Professore Ordinario di Microbiologia e Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova, in una lettera inviata oggi al direttore del Corriere della Sera.

