Covid | cala rapporto tra nuovi casi e tamponi 12 | 31% ma ci sono 853 morti

AGI - Lieve aumento dei nuovi casi Covid in Italia: 23.232 nelle ultime 24 ore (ieri 22.930) a fronte di 188.659 tamponi (quasi 40mila più di ieri). Ma scende la percentuale positivi/tamponi: 12,31% quando ieri era al 15,4%. In grosso aumento i decessi, 853 oggi (ieri 630): è il dato più alto della seconda ondata. Il numero totale delle vittime ha toccato quota 51.306. I guariti, oggi 20.837 (ieri 31.395), sono in tutto 605.330. In lieve rialzo, dopo che ieri per la prima volta si era registrato un -9.098, il numero delle persone attualmente positive: +1.537 per un totale di 798.386. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi quotidiani rimane la Lombardia, sebbene in lento ma costante calo con un +4.886 (ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala Covid. Cala il numero dei positivi a Torre del Greco e Castellammare Lo Strillone Covid Italia, bollettino di oggi 24 novembre: 23.232 nuovi contagi e 853 morti. Primo calo ricoveri: -120 in 24 ore

Sono 20.837 le persone guarite o dimesse. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata calano i ricoveri per Covid nei reparti in area medica: dal bollettino del ministero della Salute emerge ...

