Covid | buone notizie nel Vesuviano | boom di guariti

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del greco (Na) – Torre del Greco respira. Dopo giorni di contagi record ilstavolta è tra i. Sono centoventiquattro nelle ultime 24 ore e la città scende dalla soglia dei mille casi di coronavirus. Ma l’apprensione resta altissima. Comunicati infatti anche 46 nuovi casi di positività al-19, di cui uno in regime ospedaliero ed i restanti 45 in isolamento domiciliare. Al momento, quindi, la città del corallo conta 975 attuali positivi al. Di questi 19 sono gli ospedalizzati. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

