Covid, Bergamo +128 nuovi positivi Lombardia, +4.886 casi e +186 decessi (Di martedì 24 novembre 2020) Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-13), il numero dei tamponi effettuati è 31.033 e 4.886 sono i nuovi positivi (15,7%). I guariti/dimessi sono 5.858. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 24 novembre 2020) Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-13), il numero dei tamponi effettuati è 31.033 e 4.886 sono i(15,7%). I guariti/dimessi sono 5.858.

stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - stanzaselvaggia : Giuro che quest’uomo e chi gli dà ancora spazio mi inquieta. Insinua che si siano classificati come Covid morti di… - zazoomblog : Covid Bergamo +128 nuovi positivi Lombardia +4.886 casi e +186 decessi - #Covid #Bergamo #nuovi #positivi - romi_andrio : RT @giorgio_gori: E questi sono i dati “ufficiali”. Quelli reali sono peggio. Tra marzo e aprile in Lombardia si è verificata una sovramort… - infoitinterno : Covid, in Lombardia calano terapie intensive e ricoveri: a Bergamo 165 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo In Italia 50mila morti per Covid; a Bergamo il più basso indice contagi/residenti della Lombardia BergamoNews.it CORONAVIRUS, OGGI IN CALABRIA SI REGISTRANO 4 MORTI E 307 NUOVI CASI

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 340.065 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 348.247 allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive ...

Covid-19, bollettino della Regione Calabria

Catanzaro - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 340.065 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 348.247 allo stesso soggetto possono essere ...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 340.065 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 348.247 allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive ...Catanzaro - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 340.065 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 348.247 allo stesso soggetto possono essere ...