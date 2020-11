Covid, Bassetti non ha dubbi: «La terza ondata ci sarà. Ma basta terrore: impariamo a conviverci» (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, Bassetti fuga ogni dubbio, ma non chiude lo spiraglio alla speranza di riuscire a neutralizzare virus e effetti della pandemia. «La terza ondata ci sarà. Forse anche una quarta e una quinta», dichiara il virologo. Ma non per questo dobbiamo arrenderci. Anzi. In riferimento all’arrivo dei vaccini, alla risposta emergenziale garantita da medici e infermieri. Tra un esortazione al governo a non farsi cogliere impreparato e un invito al sistema sanitario a dimostrarsi sempre pronto a riconvertire le strutture in reparti Covid, il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova sprona anche gli italiani a reagire alla paura. E dichiara: «Dobbiamo metterci in testa che con il coronavirus dovremmo convivere e non esserne ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020)fuga ognio, ma non chiude lo spiraglio alla speranza di riuscire a neutralizzare virus e effetti della pandemia. «Laci. Forse anche una quarta e una quinta», dichiara il virologo. Ma non per questo dobbiamo arrenderci. Anzi. In riferimento all’arrivo dei vaccini, alla risposta emergenziale garantita da medici e infermieri. Tra un esortazione al governo a non farsi cogliere impreparato e un invito al sistema sanitario a dimostrarsi sempre pronto a riconvertire le strutture in reparti, il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova sprona anche gli italiani a reagire alla paura. E dichiara: «Dobbiamo metterci in testa che con il coronavirus dovremmo convivere e non esserne ...

