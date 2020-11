Covid, bando medici per Campania: rinunciano due su tre (Di martedì 24 novembre 2020) Non è positivo il bilancio del bando della Protezione civile per medici da inviare in Campania. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e sette esclusioni per mancanza di requisiti. Altre 25 domande sono in attesa di riscontro, e solo 27 medici – tra cui tre anestesisti, pochissimi rispetto alle necessita’ – sono entrati in servizio. “Da mesi la Campania ha richiesto l’invio di medici (600), in particolare anestesisti, e infermieri (800)”, ricorda l’ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) Non è positivo il bilancio deldella Protezione civile perda inviare in. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e sette esclusioni per mancanza di requisiti. Altre 25 domande sono in attesa di riscontro, e solo 27– tra cui tre anestesisti, pochissimi rispetto alle necessita’ – sono entrati in servizio. “Da mesi laha richiesto l’invio di(600), in particolare anestesisti, e infermieri (800)”, ricorda l’ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, bando dei #medici per la #Campania: rinunciano due su tre. 97 su 156 dicono no. In servizio solo 27, di cui… - DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - regionetoscana : #covid19 Online il primo #bando per reclutare #infermieri con procedura semplificata. Lo ha pubblicato Estar in seg… - iltrenoromalido : RT @lucianoghelfi: Il Commissario #Arcuri ha avviato il bando per l'acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del #… - lucianoghelfi : Il Commissario #Arcuri ha avviato il bando per l'acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bando C è un bando per 200 medici per l emergenza Covid-19 Wired.it Covid a Catanzaro, Abramo: "Le scuole riapriranno il 30 novembre"

Le scuole di Catanzaro riapriranno il 30 novembre. Il sindaco Sergio Abramo aveva deciso di chiudere con propria ordinanza anche l’infanzia, la primaria e la ...

Covid, bando medici per Campania: rinunciano due su tre

Non è positivo il bilancio del bando della Protezione civile per medici da inviare in Campania. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e sette esclusioni per mancanza di requi ...

Le scuole di Catanzaro riapriranno il 30 novembre. Il sindaco Sergio Abramo aveva deciso di chiudere con propria ordinanza anche l’infanzia, la primaria e la ...Non è positivo il bilancio del bando della Protezione civile per medici da inviare in Campania. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e sette esclusioni per mancanza di requi ...