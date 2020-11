Covid: bambino di 12 anni rischia la vita dopo essere risultato positivo (Di martedì 24 novembre 2020) Un bambino di 12 anni ha rischiato la vita a causa del Covid. 14 giorni di rianimazione e degenza pediatrica. Poi la notizia. Ogni volta che parliamo di Covid purtroppo non riusciamo mai a non avere un tonfo al cuore. Purtroppo ogni giorno sono tantissime le persone che rischiano la propria vita per complicazioni dovute L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020) Undi 12hato laa causa del. 14 giorni di rianimazione e degenza pediatrica. Poi la notizia. Ogni volta che parliamo dipurtroppo non riusciamo mai a non avere un tonfo al cuore. Purtroppo ogni giorno sono tantissime le persone cheno la propriaper complicazioni dovute L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

