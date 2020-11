Covid, altri decessi nell’area stabiese: sorelle muoiono lo stesso giorno (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – Il dramma del Covid si abbatte nell’area stabiese. Dove il coronavirus porta via, a distanza di poche ore, due sorelle tra i comuni di Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia. “Il Coronavirus è arrivato d’improvviso – racconta la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale – togliendoci le certezze che pensavamo potessimo mantenere fra le mani per sempre. Perfino il poter circondare i nostri cari è venuto meno. Molte le morti per questo virus che si sono verificate in ospedale, in isolamento, per timore del contagio. Così ci ha lasciato questa sera (ieri ndr) Maria, di anni 83, dopo un travagliato ricovero per Covid-19“. Solo poco dopo la stessa sindaca annuncia anche la dipartita della sorella: “Anche sua sorella Carmela, non residente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – Il dramma delsi abbatte. Dove il coronavirus porta via, a distanza di poche ore, duetra i comuni di Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia. “Il Coronavirus è arrivato d’improvviso – racconta la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale – togliendoci le certezze che pensavamo potessimo mantenere fra le mani per sempre. Perfino il poter circondare i nostri cari è venuto meno. Molte le morti per questo virus che si sono verificate in ospedale, in isolamento, per timore del contagio. Così ci ha lasciato questa sera (ieri ndr) Maria, di anni 83, dopo un travagliato ricovero per-19“. Solo poco dopo la stessa sindaca annuncia anche la dipartita della sorella: “Anche sua sorella Carmela, non residente ...

