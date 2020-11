Covid, altri 853 morti. Italia prima per decessi per mln di abitanti negli ultimi 7 giorni (Di martedì 24 novembre 2020) Il 24 novembre in Italia si sono registrati 23.232 nuovi positivi, su 188.659 tamponi, accompagnati da 853 decessi: è il dato più alto della seconda ondata. Nell'ultima settimana, inoltre, l'Italia ha registrato 77 decessi per milione di abitanti. I numeri del nostro Paese sono più alti anche di quelli di Usa e Messico Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Il 24 novembre insi sono registrati 23.232 nuovi positivi, su 188.659 tamponi, accompagnati da 853: è il dato più alto della seconda ondata. Nell'ultima settimana, inoltre, l'ha registrato 77per milione di. I numeri del nostro Paese sono più alti anche di quelli di Usa e Messico

ZZiliani : A proposito della necessità urgente di ridimensionare gli #ingaggi nel calcio, urgenza che il Covid ha solo reso an… - CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - SkyTG24 : Covid, altri 853 morti. Italia prima per decessi per mln di abitanti negli ultimi 7 giorni - AriSolosamp : RT @RadioSavana: Trovano un positivo Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 75 positivi su 150 clandestini, ne fanno sbarcare altr… - libellula58 : RT @DaliaDaliaanfo: È FACILE FARE I NEGAZIONISTI CON IL COVID DEGLI ALTRI. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri otto decessi nel piacentino. I nuovi casi sono 263 (92 sintomatici) piacenzasera.it Coronavirus, Locatelli: «Aprire gli impianti di sci è incompatibile con i numeri». Per l’immunità di gregge 42 milioni di vaccinati

Il presidente del Consiglio superiore di sanità ha detto che sciare «vorrebbe dire esporre tutto il paese a una ripresa della curva epidemica» ...

Bollettino Covid oggi: i dati coronavirus Marche del 24 novembre. Altri 10 morti

Ancona, 24 novembre 2020 - Torna a salire la percentuale di positivi da coronavirus nelle Marche, dopo la decrescita di ieri. L'incidenza tra i nuovi casi e i tamponi analizzati è oggi al 28,8%, mentr ...

Il presidente del Consiglio superiore di sanità ha detto che sciare «vorrebbe dire esporre tutto il paese a una ripresa della curva epidemica» ...Ancona, 24 novembre 2020 - Torna a salire la percentuale di positivi da coronavirus nelle Marche, dopo la decrescita di ieri. L'incidenza tra i nuovi casi e i tamponi analizzati è oggi al 28,8%, mentr ...