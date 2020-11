Covid: 332 casi mortali per contagi sul lavoro. Il report (Di martedì 24 novembre 2020) I casi mortali per contagi Covid sul lavoro sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro decessi sono avvenuti a ottobre, i restanti sono riferiti a mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid-19 comunicati dall’Iss. E’ quanto emerge dal decimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato lunedì. Denunce contagi I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) Ipersulsono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro decessi sono avvenuti a ottobre, i restanti sono riferiti a mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto aida-19 comunicati dall’Iss. E’ quanto emerge dal decimonazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato lunedì. Denuncesulda-19 denunciati all’Inail alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del ...

