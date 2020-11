Covid, 300 punti per la distribuzione del vaccino in Italia (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 300 i punti in tutta Italia in cui saranno distribuite le prime dosi del vaccino della Pfizer che dalla fine di gennaio dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni di Italiani. L'elenco è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 300 iin tuttain cui saranno distribuite le prime dosi deldella Pfizer che dalla fine di gennaio dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni dini. L'elenco è ...

La7tv : #piazzapulita Calabresi: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia naziona… - cri11 : RT @RadioSavana: Trovano un positivo Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 75 positivi su 150 clandestini, ne fanno sbarcare altr… - ItaNazionalista : RT @RadioSavana: Trovano un positivo Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 75 positivi su 150 clandestini, ne fanno sbarcare altr… - CaligaraAnna : RT @RadioSavana: Trovano un positivo Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 75 positivi su 150 clandestini, ne fanno sbarcare altr… - marrone_tommaso : RT @RadioSavana: Trovano un positivo Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 75 positivi su 150 clandestini, ne fanno sbarcare altr… -