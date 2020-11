Covid-19: Toscana sempre da zona rossa, il rapporto dell’Ars (Di martedì 24 novembre 2020) In particolare, secondo il report «per la Toscana è confermato il superamento della soglia sul tasso di occupazione delle terapie intensive (47% pressoché stabile rispetto alla settimana precedente) Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) In particolare, secondo il report «per laè confermato il superamento della soglia sul tasso di occupazione delle terapie intensive (47% pressoché stabile rispetto alla settimana precedente)

regionetoscana : #covid19 Un farmaco antinfiammatorio approvato per il trattamento dell'artrite reumatoide può ridurre la mortalità… - regionetoscana : #covid19 Online il primo #bando per reclutare #infermieri con procedura semplificata. Lo ha pubblicato Estar in seg… - Andrea_Radic : RT @EugenioGiani: Quando arriverà il vaccino anti #Covid noi saremo pronti a distribuirlo e conservarlo. In Toscana abbiamo aziende freezer… - Rossana86448038 : RT @regionetoscana: #covid19 Un farmaco antinfiammatorio approvato per il trattamento dell'artrite reumatoide può ridurre la mortalità nei… - iretrilly : RT @regionetoscana: #covid19 Un farmaco antinfiammatorio approvato per il trattamento dell'artrite reumatoide può ridurre la mortalità nei… -