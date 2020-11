Covid-19, nessun decesso al “San Pio”: cresce il numero dei ricoveri (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Buone notizie dall’Ospedale “San Pio” di Benevento. nessun deceduto nelle ultime 24 ore, ci sono inoltre 4 pazienti dimessi. Per quanto riguarda le persone ospedalizzate nel principale nosocomio sannita, il totale dei pazienti positivi è di 116: 98 sono sanniti e 18 di altre province. Di seguito il bollettino dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Buone notizie dall’Ospedaledi Benevento.deceduto nelle ultime 24 ore, ci sono inoltre 4 pazienti dimessi. Per quanto riguarda le persone ospedalizzate nel principale nosocomio sannita, il totale dei pazienti positivi è di 116: 98 sono sanniti e 18 di altre province. Di seguito il bollettino dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

maddalena2471 : RT @Alex_09958: Pare che Astrazeneca metterà in commercio il vaccino anti-covid al prezzo di 2 euro circa. Senza nessun ricarico, l'esatto… - Cosi49Cosimo : RT @Alex_09958: Pare che Astrazeneca metterà in commercio il vaccino anti-covid al prezzo di 2 euro circa. Senza nessun ricarico, l'esatto… - Alex_09958 : Pare che Astrazeneca metterà in commercio il vaccino anti-covid al prezzo di 2 euro circa. Senza nessun ricarico, l… - Mania48Mania53 : RT @NoEvilHero: Ma nessun corriere o magazziniere che lavora per Amazon è risultato positivo al Covid? - Vafankulu_Euru : RT @NoEvilHero: Ma nessun corriere o magazziniere che lavora per Amazon è risultato positivo al Covid? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Covid, Ippolito: "Dati vaccino ReiThera sono raggio di sole" Adnkronos Storia di Savatore, a 76 anni in carcere col virus

Paga per fatti di più di 30 anni fa e non ha nessuna intenzione di ripristinare i suoi collegamenti con la criminalità e commettere reati. Un uomo nelle sue condizioni, ora col Covid pure, non può ...

Covid-19, nessun decesso al “San Pio”: cresce il numero dei ricoveri

Nessun deceduto nelle ultime 24 ore, ci sono inoltre 4 pazienti dimessi. Per quanto riguarda le persone ospedalizzate nel principale nosocomio sannita, il totale dei pazienti positivi è di 116: 98 ...

Paga per fatti di più di 30 anni fa e non ha nessuna intenzione di ripristinare i suoi collegamenti con la criminalità e commettere reati. Un uomo nelle sue condizioni, ora col Covid pure, non può ...Nessun deceduto nelle ultime 24 ore, ci sono inoltre 4 pazienti dimessi. Per quanto riguarda le persone ospedalizzate nel principale nosocomio sannita, il totale dei pazienti positivi è di 116: 98 ...