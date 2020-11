Covid-19 Lombardia, Fontana: “Siamo da zona gialla” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia ha fatto il punto della situazione sul Covid-19 nella regione più colpita d’Italia D’improvviso il Covid-19 ha ricominciato ad invadere la Lombardia ed il 4 novembre è diventata zona rossa. Una decisione necessaria per la regione per l’evitare dell’espandersi del contagio e per tenere a bada l’indice Rt. Limitati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Attilio, presidente della Regioneha fatto il punto della situazione sul-19 nella regione più colpita d’Italia D’improvviso il-19 ha ricominciato ad invadere laed il 4 novembre è diventatarossa. Una decisione necessaria per la regione per l’evitare dell’espandersi del contagio e per tenere a bada l’indice Rt. Limitati L'articolo proviene da Inews.it.

giorgio_gori : E questi sono i dati “ufficiali”. Quelli reali sono peggio. Tra marzo e aprile in Lombardia si è verificata una sov… - RegLombardia : #LNews Il numero dei tamponi effettuati è 32.862 e 5.289 sono i nuovi positivi (16%). I guariti/dimessi sono 19.6… - Adnkronos : ++#Covid #Lombardia, 4.886 contagi e 186 morti: il bollettino++ - Vyoladelpensier : RT @Pgreco_: Covid 24 novembre. 20.830 guariti. Scendono i ricoverati in ospedale -120 persone, le terapie intesive sono solo +6. L’indice… - 2Dangiolella : RT @alebarbano: Agghiaccianti dati dalla Lombardia: su 20mila morti, uno su 4 è morto in casa, e due su 4 in corsia ordinaria, solo il 10 p… -