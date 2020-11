Covid-19, in Italia 22.930 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 148.945 i tamponi analizzati in tutta Italia. Superate le 50mila vittime. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 148.945 i tamponi analizzati in tutta. Superate le 50mila vittime. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese

GassmanGassmann : 50.453 vittime con covid in Italia. Ci ricorderemo dei negazionismi? Io si. RIP.?? - Corriere : Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli itali… - marcobardazzi : In una settimana in Italia sono morte di Covid 4.720 persone (fonte @you_trend). Lo dico sommessamente: veglioni e… - patrizi97203512 : RT @GassmanGassmann: 50.453 vittime con covid in Italia. Ci ricorderemo dei negazionismi? Io si. RIP.?? - GILIOLADEBORTOL : Covid: come evitare l'appannamento degli occhiali, il medico spiega la dritta nata in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, 22.930 contagi e 630 morti: oltre 50.000 vittime totali Adnkronos Si vede la luce in fondo al tunnel "A fine anno casi dimezzati"

Secondo i calcoli del fisico Battiston stiamo per superare il picco, ma serve massima attenzione. Ieri oltrepassata la soglia dei 50mila morti. Sale il numero dei ricoveri ordinari, stabili le rianima ...

Piaghe antiche e moderneNegazionisti e cospirazionisti di oggi e di ieri nei “Racconti contagiosi” di Siegmund Ginzberg

Nel suo nuovo libro, il giornalista e scrittore nato a Istanbul ricorda che da sempre, di fronte alle grandi epidemie, sono due le tendenze che si rincorrono e si alimentano a vicenda, anche a costo d ...

Secondo i calcoli del fisico Battiston stiamo per superare il picco, ma serve massima attenzione. Ieri oltrepassata la soglia dei 50mila morti. Sale il numero dei ricoveri ordinari, stabili le rianima ...Nel suo nuovo libro, il giornalista e scrittore nato a Istanbul ricorda che da sempre, di fronte alle grandi epidemie, sono due le tendenze che si rincorrono e si alimentano a vicenda, anche a costo d ...