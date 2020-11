Cosa c’è dietro lo scontro Cina-Usa sugli uiguri (Di martedì 24 novembre 2020) C’è resistenza all’interno di Apple verso il progetto di legge contro il lavoro forzato, che imporrebbe nuovi impegni alle imprese americane nella catena di rifornimenti? Sembrerebbe di sì. La multinazionale è accusata da alcuni membri dello staff del Congresso americano di esercitare pressione per cercare di ammorbidire la normativa, che ha come obiettivo porre fine all’uso di prodotti che arrivano dalla regione cinese dello Xinjiang, dove Pechino avrebbe imposto una campagna contro i musulmani uiguri, costretti a essere rinchiusi in campi di rieducazione e subire lavori forzati. Secondo un reportage pubblicato dal Washington Post, fonti del Congresso – che hanno preferito restare anonime – sostengono che Apple cerca di indebolire le disposizioni di quel progetto di legge. L’azienda di Cupertino avrebbe arruolato lobbisti per influire su questa legislazione, creando ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) C’è resistenza all’interno di Apple verso il progetto di legge contro il lavoro forzato, che imporrebbe nuovi impegni alle imprese americane nella catena di rifornimenti? Sembrerebbe di sì. La multinazionale è accusata da alcuni membri dello staff del Congresso americano di esercitare pressione per cercare di ammorbidire la normativa, che ha come obiettivo porre fine all’uso di prodotti che arrivano dalla regione cinese dello Xinjiang, dove Pechino avrebbe imposto una campagna contro i musulmani, costretti a essere rinchiusi in campi di rieducazione e subire lavori forzati. Secondo un reportage pubblicato dal Washington Post, fonti del Congresso – che hanno preferito restare anonime – sostengono che Apple cerca di indebolire le disposizioni di quel progetto di legge. L’azienda di Cupertino avrebbe arruolato lobbisti per influire su questa legislazione, creando ...

