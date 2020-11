Coronavirus, ultime notizie. In Italia superata la soglia dei 50mila morti. DIRETTA (Di martedì 24 novembre 2020) Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano gli attualmente positivi: 9.098 in meno rispetto a domenica. Il numero delle vittime è arrivato a 50.453, con un incremento di 630 sul dato precedente. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. Il premier punta a riaprire le scuole a dicembre. Insorgono le regioni del nord Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano gli attualmente positivi: 9.098 in meno rispetto a domenica. Il numero delle vittime è arrivato a 50.453, con un incremento di 630 sul dato precedente. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. Il premier punta a riaprire le scuole a dicembre. Insorgono le regioni del nord

