Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Usa: via libera al Regeneron, da oggi le prime 30mila dosi

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – Sono oltre 58 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 24 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Usa: via libera al Regeneron, da oggi le prime 30mila dosi – La terapia anticorpi Regeneron, utilizzata per ...

