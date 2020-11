Coronavirus, ultime news. Il bollettino: 23.232 casi su 188.659 tamponi, 853 decessi. LIVE (Di martedì 24 novembre 2020) Il rapporto positivi/test scende al 12,3%. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata calano i ricoverati con sintomi (-120, ora 34.577), 6 pazienti in più in terapia intensiva (3.816). Dopo lo screening di massa, l'Alto Adige revoca il lockdown totale. Il ministro Speranza rinnova le misure restrittive in Provincia di Bolzano e in Basilicata, Liguria e Umbria. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. Impianti da sci: si cerca intesa su protocollo in Europa. In Francia allentamento delle restrizioni Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Il rapporto positivi/test scende al 12,3%. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata calano i ricoverati con sintomi (-120, ora 34.577), 6 pazienti in più in terapia intensiva (3.816). Dopo lo screening di massa, l'Alto Adige revoca il lockdown totale. Il ministro Speranza rinnova le misure restrittive in Provincia di Bolzano e in Basilicata, Liguria e Umbria. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. Impianti da sci: si cerca intesa su protocollo in Europa. In Francia allentamento delle restrizioni

