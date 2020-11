Coronavirus, superata quota 50 mila decessi in Italia (Di martedì 24 novembre 2020) In calo il dato relativo ai nuovi positivi, 22. 930 nelle ultime 24 ore, a fronte di 40 mila tamponi processati in meno rispetto alla precedente rilevazione, ma superata quota 50 mila decessi Sono 22.930 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, circa 5.400 meno dell’altro ieri L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 24 novembre 2020) In calo il dato relativo ai nuovi positivi, 22. 930 nelle ultime 24 ore, a fronte di 40tamponi processati in meno rispetto alla precedente rilevazione, ma50Sono 22.930 i nuovi casi di positività alaccertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, circa 5.400 meno dell’altro ieri L'articolo Curiosauro.

Pino__Merola : Coronavirus, ultime notizie. In Italia superata la soglia dei 50mila morti. DIRETTA - infoitsalute : Coronavirus, ultime notizie. In Italia superata la soglia dei 50mila morti. DIRETTA - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. In Italia superata la soglia dei 50mila morti. DIRETTA - nikonot : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. In Italia superata la soglia dei 50mila morti. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. In Italia superata la soglia dei 50mila morti. DIRETTA -