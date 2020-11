Coronavirus | Speranza | “Primi segnali positivi” Vaccino | accordo Ue-Moderna

Leggi su newsmondo

(Di martedì 24 novembre 2020)a ‘diMartedì’: “L’Rt si sta abbassando. Le misure che abbiamo adottato stanno iniziando a dare i primi effetti”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di diMartedì, il ministroha fatto il punto sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese: “Da qualche settimana l’Rt si sta abbassando e questo significa che le misure stanno iniziando a dare i primi effetti – ha detto il titolare del Dicastero della Salute, riportato dall’AdnKronos – ma i morti confermano che l’epidemia è ancora presente . Dobbiamo continuare così per piegare la curva . Noi abbiamo scelto di non fare un lockdown generalizzato, ma dividere per aree e capire dove fare interventi più duri quando la situazione è più difficile. Io penso che questo sia il metodo giusto e vogliamo insistere su questa strada“.sul Natale: “Valuteremo i dati fino ...