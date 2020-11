Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 novembre 2020: 1306 i nuovi casi. La situazione a Palermo (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 1.306 i nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.963 tamponi effettuati; 48 i decessi, che portano il totale a 1275.Coronavirus Sicilia: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19Con i nuovi casi salgono a 38.199 gli attuali positivi con un incremento di 286. Di questi 1.844 sono i ricoverati, -3 rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario (-3) mentre 243 in terapia intensiva, uguale rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.355. I guariti sono 972. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 342, Palermo 313, Messina 160, Siracusa 95, Ragusa 79, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20. Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 1.306 icontagi registrati innelle ultime 24 ore su 9.963 tamponi effettuati; 48 i decessi, che portano il totale a 1275.: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19Con isalgono a 38.199 gli attuali positivi con un incremento di 286. Di questi 1.844 sono i ricoverati, -3 rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario (-3) mentre 243 in terapia intensiva, uguale rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.355. I guariti sono 972. Ipositivi sono così distribuiti per province: Catania 342,313, Messina 160, Siracusa 95, Ragusa 79, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20.

Regione_Sicilia : Raccolta del plasma iperimmune in tutti i Centri trasfusionali - - Misiasimo1 : RT @PaoloMadonnaDF: Bollettino di guerra del 24/11/2020: corsa a otto (stasera) Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Campani… - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia 1.306 nuovi casi (76 in provincia): 48 le vittime - sanitainsicilia : Coronavirus: 1306 nuovi positivi e 48 decessi in Sicilia - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 novembre 2020: 1306 i nuovi casi. La situazione a #Palermo -