Coronavirus | rischia la vita a 12 anni | salvato al Meyer

FIRENZE, 24 NOV - Ha rischiato la vita per le complicanze determinate dall'infezione da Coronavirus: a salvare un dodicenne è stato il lavoro di una equipe multidisciplinare dell'ospedale pediatrico M ...

Coronavirus, a 12 anni salvato dai medici del Meyer: "Per noi primo caso così grave"

Dopo 14 giorni in rianimazione e una degenza in pediatria, il bambino è tornato a casa. Dall'ospedale spiegano il tipo di infiammazione scatenata dal Covid: ...

