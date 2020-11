Coronavirus, Rezza e Locatelli: “Serve vaccinare il 60-70% degli italiani per l’immunità di comunità ed evitare altre ondate di contagio” (Di martedì 24 novembre 2020) “Grosso modo almeno tra 60% e 70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata contro il SarsCov2 per ottenere l’immunità di gregge”, così il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, durante la conferenza stampa al Ministero della salute. A Rezza ha subito fatto eco Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha ribadito la stima del 70%, sottolineando che “ciò vuol dire vaccinare 42 milioni di italiani”. “Quando parlo di immunità di comunità non parlo di soglia per l’eradicazione, ma soglia per evitare la circolazione” e quindi “evitare ondate epidemiche”, ha poi evidenziato Rezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Grosso modo almeno tra 60% e 70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata contro il SarsCov2 per otteneredi gregge”, così il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni, durante la conferenza stampa al Ministero della salute. Aha subito fatto eco Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha ribadito la stima del 70%, sottolineando che “ciò vuol dire42 milioni di”. “Quando parlo di immunità dinon parlo di soglia per l’eradicazione, ma soglia perla circolazione” e quindi “epidemiche”, ha poi evidenziato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

sole24ore : Coronavirus, Locatelli: «Aprire gli impianti di sci è incompatibile con i numeri». Rezza: «Gli spostamenti per Nata… - RaiNews : #coronavirus #covid19 Rezza: 'Sono rischiose le settimane bianche, dobbiamo resistere ancora' - GPiziarte : RT @RepubblicaTv: Covid, Rezza: 'E' un tema doloroso ma gli spostamenti e le aggregazioni a Natale sono molto rischiosi per la circolazione… - mgulivo7 : RT @RepubblicaTv: Covid, Rezza: 'E' un tema doloroso ma gli spostamenti e le aggregazioni a Natale sono molto rischiosi per la circolazione… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, Rezza: 'E' un tema doloroso ma gli spostamenti e le aggregazioni a Natale sono molto rischiosi per la circolazione… -