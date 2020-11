Coronavirus, per Svimez lockdown costato 48 miliardi al mese (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradotta in emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario e una società più fragile. Ogni mese di lockdown è costato quasi 48 miliardi, il 3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). E’ quanto emerge dal Rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020 al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7). Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La prima ondata della pandemia ha avuto per epicentro il Nord. La crisi economica si è però presto estesa al Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradotta in emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo più debole, un mondo del lavoro più frammentario e una società più fragile. Ognidiquasi 48, il 3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). E’ quanto emerge dal Rapporto2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno. Il Pil del Mezzogiorno risulterebbe a fine 2020 al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7). Inoltre, nel 2020 il Pil italiano si contrarrà del 9,6%. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus oggi: Trecento punti per distribuzione vaccino in Italia. Alto Adige revoca lockdown totale Il Sole 24 ORE Coronavirus, i benefici del lockdown sull'inquinamento svaniranno presto

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha spiegato che le riduzioni dei livelli di CO2 durante le restrizioni per il Covid non avranno alcun tipo di effetto a lungo termine ...

Coronavirus in Veneto, il testo integrale della nuova ordinanza di Zaia: tutte le novità

Tutte le restrizioni per l'accesso ai negozi, per gli eventuali assembramenti all'entrata è responsabile l'esercente ...

