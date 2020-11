Coronavirus: per Sputnik V 95% efficacia 42 giorni dopo prima dose (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - L'efficacia del vaccino anti-Covid russo Sputnik V "è del 91,4%, sulla base della seconda analisi ad interim dei dati ottenuti 28 giorni dopo la somministrazione della prima dose (7 giorni dopo la seconda dose)" e del "95% a 42 giorni dalla prima dose". Lo riferiscono in una nota i ricercatori del Gamaleya Center. Il calcolo si è basato sull'analisi dei dati sui 18.794 volontari che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino Sputnik V o del placebo. La seconda analisi ad interim dell'efficacia del vaccino Sputnik V è stata effettuata sulla base di 39 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - L'del vaccino anti-Covid russoV "è del 91,4%, sulla base della seconda analisi ad interim dei dati ottenuti 28la somministrazione della(7la seconda)" e del "95% a 42dalla". Lo riferiscono in una nota i ricercatori del Gamaleya Center. Il calcolo si è basato sull'analisi dei dati sui 18.794 volontari che hanno ricevuto sia lache la secondadel vaccinoV o del placebo. La seconda analisi ad interim dell'del vaccinoV è stata effettuata sulla base di 39 ...

