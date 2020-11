Coronavirus, oggi nel Lazio 2.509 nuovi casi e 62 vittime. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di martedì 24 novembre 2020) Su quasi 28.000 tamponi (con un incremento di 7.627 rispetto a ieri) nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 2.509 casi positivi. Sono 62 i pazienti deceduti, mentre salgono i guariti che sono 540. Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto al 9%. Leggi anche: Test rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio: Ecco dove si possono fare, l’elenco Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 534 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Deceduti 19 pazienti con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 624 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Su quasi 28.000 tamponi (con un incremento di 7.627 rispetto a ieri) nelle ultime 24 ore nelsi registrano 2.509positivi. Sono 62 i pazienti deceduti, mentre salgono i guariti che sono 540. Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto al 9%. Leggi anche: Test rapidi e sierologici nelle farmacie deldove si possono fare, l’elenconel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 534 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Deceduti 19 pazienti con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 624 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto ...

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino: 23.232 casi su 188.159 tamponi, 853 decessi - SkyTG24 : Covid a Roma, scoperto bar aperto oltre orario: chiuso locale e multati clienti. LIVE - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con… - MaricaGusmitta : RT @Corriere: In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - VivMilano : RT @sole24ore: Coronavirus, oggi in Italia 853 morti: terzo dato più alto di sempre. I nuovi contagi sono 23.232 con 189mila tamponi https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi: Alto Adige revoca lockdown totale. Confermate restrizioni per Liguria, Umbria, Bolzano e Basilicata Il Sole 24 ORE