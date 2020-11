Coronavirus, oggi in Italia 853 morti: terzo dato più alto di sempre. I nuovi contagi sono 23.232 con 189mila tamponi (Di martedì 24 novembre 2020) I dati sono stati anticipati dal direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 novembre 2020) I datistati anticipati dal direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica.

Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino: 23.232 casi su 188.159 tamponi, 853 decessi

