Coronavirus | news Ospedale Sacco | segnali positivi | meno pressione sugli ospedali LIVE

(Di martedì 24 novembre 2020) Emanuele Catena, primario di terapia intensiva dell'milanese a Sky TG24: "Evitare la terza ondata a metà gennaio, abbiamo timori per un aumento dei contagi durate il ponte dell'Immacolata". Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano i contagi: 9.098 inrispetto a domenica. Il numero delle vittime è arrivato a 50.453, con un incremento di 630 sul dato precedente. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm

repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - repubblica : Coronavirus, l'Oms: 'A Natale evitare pranzi e cene di famiglia' [aggiornamento delle 18:22] - vaticannews_it : #24novembre #Honduras: don Ferdinando Castriotti, sacerdote fidei donum della diocesi di Tegucigalpa racconta di un… - repubblica : Coronavirus, Conte: 'A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze sulla neve. Sul Recovery poco ritardo: a fe… - iltirreno : Coronavirus, a 12 anni rischia la vita. Dal Meyer spiegano il caso nei dettagli: 'Abbiamo temuto il peggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi lunedì 23 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi naz ...Secondo l'Spd un divieto è necessario per impedire la formazione di assembramenti ed evitare un sovraccarico di lavoro nelle strutture ospedaliere già gravate dal Covid-19. (ANSA).