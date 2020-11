Coronavirus, news. Bollettino del 24 novembre: 23.232 casi su 188.659 tamponi, 853 morti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il rapporto positivi/test scende al 12,3%. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata diminuiscono i ricoverati con sintomi (-120, ora 34.577), frena l'incremento dei pazienti in terapia intensiva (+6, ora 3.816). Dopo lo screening di massa, l'Alto Adige revoca il lockdown. Nuovo Dpcm, Speranza: "Natale solo con affetti più cari. Ipotesi riapertura scuole a dicembre". No di Locatelli (Consiglio superiore di sanità) alla riapertura degli impianti sciistici. In Francia restrizioni allentate Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il rapporto positivi/test scende al 12,3%. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata diminuiscono i ricoverati con sintomi (-120, ora 34.577), frena l'incremento dei pazienti in terapia intensiva (+6, ora 3.816). Dopo lo screening di massa, l'Alto Adige revoca il lockdown. Nuovo Dpcm, Speranza: "Natale solo con affetti più cari. Ipotesi riapertura scuole a dicembre". No di Locatelli (Consiglio superiore di sanità) alla riapertura degli impianti sciistici. In Francia restrizioni allentate

