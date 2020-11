Coronavirus, news: Alto Adige revoca lockdown, Speranza rinnova stretta per Bolzano. LIVE (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. Il Governo è al lavoro sul nuovo Dpcm. Impianti da sci: si cerca intesa su protocollo in Europa. Conte: "No a vacanze indiscriminate sulla neve". Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano i contagi: 9.098 in meno rispetto a domenica Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza con cui sino le misure restrittive relative alla Provincia autonoma die alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. Il Governo è al lavoro sul nuovo Dpcm. Impianti da sci: si cerca intesa su protocollo in Europa. Conte: "No a vacanze indiscriminate sulla neve". Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano i contagi: 9.098 in meno rispetto a domenica

repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - vaticannews_it : #23novembre #Nelmondo A @Roma nuovo Giardino #LaudatoSi Card. Ambongo sostiene iniziativa “Multinazionali responsab… - vaticannews_it : #24novembre #Honduras: don Ferdinando Castriotti, sacerdote fidei donum della diocesi di Tegucigalpa racconta di un… - Pietro_Otto : RT @claudio_2022: Basta predicozzi alla gente. Lamorgese acciuffi i violenti. Non ne ha nessuna intenzione. Forse il peggior ministro dell… - UniteIva : Vogliamo per voi una nuova Norimberga. Coronavirus, 'Con il Covid si muore di tumore', l'altra veri… -