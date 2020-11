Coronavirus | Locatelli | “La scuola ha avuto un ruolo assolutamente marginale nella curva dei contagi”

(Di martedì 24 novembre 2020) “Laanche nelle ultime analisi fatte si conferma contribuire in manieraalladi trasmissione di SarsCov2. La potenzialità di infettare sopra 10 anni è come negli adulti, mentre sotto i 10 anni è minore ma non assente. Lo ha detto Francodurante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi della situazione epidemiologica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : 'Gli indicatori vanno nella direzione sperata. 12,3% il rapporto casi-tamponi', ha detto #Locatelli nella conferen… - RaiNews : #coronavirus #covid19 Rezza: 'Sono rischiose le settimane bianche, dobbiamo resistere ancora' - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: 'Gli indicatori vanno nella direzione sperata. 12,3% il rapporto casi-tamponi', ha detto #Locatelli nella conferenza sta… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, Locatelli: 'Calo dei positivi ma il numero dei decessi resterà elevato per altri 10-14 giorni': 'Oggi il rapporto… - RepubblicaTv : Covid, Locatelli: 'Calo dei positivi ma il numero dei decessi resterà elevato per altri 10-14 giorni': 'Oggi il rap… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Locatelli

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Coronavirus, in Campania ci sono 100mila positivi ... Non posso negare la mia preoccupazione". E Franco Locatelli ha aggiunto: "Ho difficoltà interiori a commentare cosa succederà a Natale ...