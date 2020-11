Coronavirus, la Consulta: “Il decreto anti scarcerazioni non lede la salute dei detenuti” (Di martedì 24 novembre 2020) Il decreto varato dal governo per riportare in carcere i boss mafiosi scarcerati durante l’emergenza Coronavirus non lede il diritto alla salute dei detenuti. Lo scrive la corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza numero 245 con cui spiega perché ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. In pratica la disciplina del cosiddetto “decreto antiscarcerazioni” non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 41-bis. Si trattava di una norma per il “tutti dentro“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Ilvarato dal governo per riportare in carcere i boss mafiosi scarcerati durante l’emergenzanonil diritto alladei detenuti. Lo scrive la corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza numero 245 con cui spiega perché ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. In pratica la disciplina del cosiddetto “” non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela delladel detenuto, garti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 41-bis. Si trattava di una norma per il “tutti dentro“, ...

Il decreto varato dal governo per riportare in carcere i boss mafiosi scarcerati durante l’emergenza coronavirus non lede il diritto alla salute dei detenuti. Lo scrive la corte Costituzionale nelle m ...

La norma impone al Magistrato di sorveglianza di rivalutare periodicamente le condizioni che giustificano i domiciliari, alla luce dei pareri delle Procure distrettuali e della Procura nazionale antim ...

