Coronavirus, la bozza delle linee guida Usa sui vaccini: prime dosi ai medici e anziani, poi poliziotti e insegnanti. L’Oms: «A Natale evitate riunioni famigliari» (Di martedì 24 novembre 2020) Usa EPA/JIM LO SCALZO Operatori sanitari del Children’s National Hospital di Washington effettuano test sul Coronavirus Entra nel vivo il dibattito nella comunità scientifica negli Stati Uniti su chi dovrà ricevere il vaccino contro il Coronavirus per primo. Ieri 23 novembre si è riunito un comitato di esperti incaricato di redigere le linee guida per i Center for disease control and prevention sulla dinamica della distribuzione. Documento atteso per la metà di dicembre, quando la Food and drug administration, l’agenzia del farmaco americana, deciderà sulle prime revisioni dei vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna. Come riporta il New York Times, un sottogruppo del comitato di esperti aveva già indicato di dare la precedenza ai 21 milioni di operatori sanitari negli Usa, ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Usa EPA/JIM LO SCALZO Operatori sanitari del Children’s National Hospital di Washington effettuano test sulEntra nel vivo il dibattito nella comunità scientifica negli Stati Uniti su chi dovrà ricevere il vaccino contro ilper primo. Ieri 23 novembre si è riunito un comitato di esperti incaricato di redigere leper i Center for disease control and prevention sulla dinamica della distribuzione. Documento atteso per la metà di dicembre, quando la Food and drug administration, l’agenzia del farmaco americana, deciderà sullerevisioni deisviluppati da Pfizer e Moderna. Come riporta il New York Times, un sottogruppo del comitato di esperti aveva già indicato di dare la precedenza ai 21 milioni di operatori sanitari negli Usa, ...

