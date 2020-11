Coronavirus, Italia: i morti in 24 ore sono 853, il bollettino (Di martedì 24 novembre 2020) Con oggi sono 1.455.022 le persone che in Italia, dall’inizio dell’epidemia che tra poco risalirà a non più di un anno fa, hanno contratto il Coronavirus. Un anno, quest’ultimo, compromesso dall’emergenza sanitaria e che continuerà a condizionare la vita degli Italiani anche durante le Feste Natalizie che si auspicava, ovviamente, di poter vivere potendo solamente “ricordare” l’epidemia, purtroppo invece tutt’altro che un ricordo ma vividamente presente. Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 in Italia nel bollettino del Ministero della Salute. Coronavirus, sale il bilancio delle vittime: 853 i morti in 24 ore I tamponi effettuati oggi, in Italia, sono stati 188.659 e i casi positivi al ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Con oggi1.455.022 le persone che in, dall’inizio dell’epidemia che tra poco risalirà a non più di un anno fa, hanno contratto il. Un anno, quest’ultimo, compromesso dall’emergenza sanitaria e che continuerà a condizionare la vita deglini anche durante le Feste Natalizie che si auspicava, ovviamente, di poter vivere potendo solamente “ricordare” l’epidemia, purtroppo invece tutt’altro che un ricordo ma vividamente presente. Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 inneldel Ministero della Salute., sale il bilancio delle vittime: 853 iin 24 ore I tamponi effettuati oggi, instati 188.659 e i casi positivi al ...

