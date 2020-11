Coronavirus, ispettori in Sicilia dopo il caso dei posti letto fantasma (Di martedì 24 novembre 2020) Gli ispettori inviati dal Ministro Speranza sono arrivati in Sicilia dopo le accuse nei confronti della Regione di aver falsificato il numero dei posti letto in terapia intensiva. Sono arrivati in Sicilia gli ispettori inviati dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo le accuse lanciata dal Coordinamento medici Ospedalieri della Regione che affermano che i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Gliinviati dal Ministro Speranza sono arrivati inle accuse nei confronti della Regione di aver falsificato il numero deiin terapia intensiva. Sono arrivati ingliinviati dal Ministro della Salute Roberto Speranzale accuse lanciata dal Coordinamento medici Ospedalieri della Regione che affermano che i L'articolo proviene da Inews.it.

