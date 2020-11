Coronavirus in Italia: oltre 23mila nuovi casi, impennata dei decessi (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Oggi abbiamo 23.232 nuovi positivi, con 188.659 tamponi eseguiti mentre ieri erano 149.000, e quindi c’è stato un leggero aumento del numero dei positivi” Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull’analisi della situazione epidemiologica. “Non posso negare la mia preoccupazione – ha aggiunto – certamente spostamenti illimitati per Natale e aggregazioni rappresenta un rischio per la diffusione dell’infezione. Poi vedremo quali saranno le decisioni per il prossimo mese”. A spaventare è il numero delle vittime che oggi sono 853, record di questa seconda ondata (record assoluto i 919 decessi registrati durante la prima ondata). “Credo che vedremo numeri di questo ordine di grandezza per i decessi ancora per 10-14 giorni, poi auspicabilmente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Oggi abbiamo 23.232positivi, con 188.659 tamponi eseguiti mentre ieri erano 149.000, e quindi c’è stato un leggero aumento del numero dei positivi” Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull’analisi della situazione epidemiologica. “Non posso negare la mia preoccupazione – ha aggiunto – certamente spostamenti illimitati per Natale e aggregazioni rappresenta un rischio per la diffusione dell’infezione. Poi vedremo quali saranno le decisioni per il prossimo mese”. A spaventare è il numero delle vittime che oggi sono 853, record di questa seconda ondata (record assoluto i 919registrati durante la prima ondata). “Credo che vedremo numeri di questo ordine di grandezza per iancora per 10-14 giorni, poi auspicabilmente ...

