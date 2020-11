Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 24 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 novembre Sono 22.930 i nuovi casi registrate nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 148mila tamponi. Il tasso di positività resta intorno al 15%. Sale il numero dei decessi (+630). Da segnalare che per la prima volta in questa seconda ondata il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi casi. In terapia intensiva ci sono 9 pazienti in più (dato più basso da inizio seconda ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 23 novembre Sono 22.930 i nuovi casi registrate nelle24 ore, a fronte di oltre 148mila tamponi. Il tasso di positività resta intorno al 15%. Sale il numero dei decessi (+630). Da segnalare che per la prima volta in questa seconda ondata il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi casi. In terapia intensiva ci sono 9 pazienti in più (dato più basso da inizio seconda ...

