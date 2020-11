Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 novembre: +853 morti per Covid (Di martedì 24 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 23.232 positivi al Coronavirus su 188.659 test effettuati. Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 23.232 positivi al Coronavirus su 188.659 test effettuati. Rispettivamente, +302 infetti e +39.714 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -120 persone. Diminuiscono sempre più i pazienti in terapia intensiva, da ieri a oggi, soltanto 6 persone. Però, diminuiscono le guarigioni, 20.837 guariti (-10.558 dai dati di ieri). In 24h sono morte 853 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 novembre: +418 ricoveri Nel ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 23.232 positivi alsu 188.659 test effettuati. Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 23.232 positivi alsu 188.659 test effettuati. Rispettivamente, +302 infetti e +39.714 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -120 persone. Diminuiscono sempre più i pazienti in terapia intensiva, da ieri a oggi, soltanto 6 persone. Però, diminuiscono le guarigioni, 20.837 guariti (-10.558 dai dati di ieri). In 24h sono morte 853 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 23: +418 ricoveri Nel ...

Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - RaiNews : #Coronavirus, 23.232 nuovi casi e 853 morti nelle ultime 24 ore in Italia - sole24ore : Coronavirus, oggi in Italia 853 morti: terzo dato più alto di sempre. I nuovi contagi sono 23.232 con 189mila tampo… - MPerardi : Questo è candidato a tweet più ridicolo dell' anno. Anzi ogni epoca. Povera #Italia, che grama fine(autopluricit.).… - cislcatania : RT @RaiNews: #Coronavirus, 23.232 nuovi casi e 853 morti nelle ultime 24 ore in Italia -