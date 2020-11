Coronavirus in Italia, bollettino del 24 novembre: 23.232 nuovi casi su 188.659 tamponi (Di martedì 24 novembre 2020) "Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi. Però c'è un brutto dato: ci sono stati 853 decessi a fronte di 630 di ieri". È questo il quadro che emerge sulla situazione Coronavirus in Italia secondo i dati forniti, il 24 novembre, dal direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il giorno precedente, cioè il 23 novembre, i nuovi casi erano stati 22.930. Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) "Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659mentre ieri erano 149.000, e quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi. Però c'è un brutto dato: ci sono stati 853 decessi a fronte di 630 di ieri". È questo il quadro che emerge sulla situazioneinsecondo i dati forniti, il 24, dal direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il giorno precedente, cioè il 23, ierano stati 22.930.

