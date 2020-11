Coronavirus in Campania, i dati del 23 novembre: 1.764 nuovi positivi e 2.344 guariti (Di martedì 24 novembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 23 novembre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.764 positivi su 13.744 tamponi effettuati. I guariti superano i nuovi contagi. Scende la percentuale tra i positivi al Coronavirus in Campania e i tamponi esaminati che oggi si attesta al 12,8%, ieri era pari al 13,7%. Secondo i dati resi noti dall’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.764 i casi positivi su 13.744 tamponi; 1437 sono gli asintomatici. Boom dei guariti, ben 2.344. Alto anche il numero dei decessi: 78 dal 20 al 23 novembre. Questo, invece, il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020)in: il bollettino di ieri 23dell’unità di Crisi regionale riporta 1.764su 13.744 tamponi effettuati. Isuperano icontagi. Scende la percentuale tra ialine i tamponi esaminati che oggi si attesta al 12,8%, ieri era pari al 13,7%. Secondo iresi noti dall’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.764 i casisu 13.744 tamponi; 1437 sono gli asintomatici. Boom dei, ben 2.344. Alto anche il numero dei decessi: 78 dal 20 al 23. Questo, invece, il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva ...

