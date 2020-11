Coronavirus, Ilaria Capua: “Terza ondata sicura con le festività natalizie” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilaria Capua, ospite di una nota trasmissione televisiva ha parlato del vaccino e delle possibilità di una terza ondata. Fonte Facbook – DiMartedìIntervenendo presso una nota trasmissione Rai, Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, si è espressa in merito alle possibilità concrete di una terza ondata nel paese, oltre che all’imminente commercializzazione del vaccino anti-covid, con le relative riflessioni del caso. Di questi tempi, il parere degli esperti può di certo aiutare la popolazione a farsi un’idea più chiara di ciò che succede intorno a noi, anche se a volte i cosiddetti esperti, che si esprimono in merito alla questione, possono confondere con posizioni spesso discordanti tra loro. Riguardo al vaccino, spiega la Capua, bisogna ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020), ospite di una nota trasmissione televisiva ha parlato del vaccino e delle possibilità di una terza. Fonte Facbook – DiMartedìIntervenendo presso una nota trasmissione Rai,, direttrice dell’UF One Health Center, si è espressa in merito alle possibilità concrete di una terzanel paese, oltre che all’imminente commercializzazione del vaccino anti-covid, con le relative riflessioni del caso. Di questi tempi, il parere degli esperti può di certo aiutare la popolazione a farsi un’idea più chiara di ciò che succede intorno a noi, anche se a volte i cosiddetti esperti, che si esprimono in merito alla questione, possono confondere con posizioni spesso discordanti tra loro. Riguardo al vaccino, spiega la, bisogna ...

ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Coronavirus a Milano, stop alla raccolta differenziata e sacchi sigillati: le regole Amsa per i positivi in condominio [di… - rep_milano : Coronavirus a Milano, stop alla raccolta differenziata e sacchi sigillati: le regole Amsa per i positivi in condomi… - Agipress : ILARIA CAPUA SU #CORONAVIRUS: “RISPETTATE IL VIRUS, DOBBIAMO COMBATTERLO CON STRUMENTI E BUON SENSO” | AGIPRESS Age… - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Coronavirus, Ilaria Capua: «I vaccini non ci tireranno fuori da questa situazione da soli» - ANotizia : Coronavirus, Ilaria Capua: «I vaccini non ci tireranno fuori da questa situazione da soli» -