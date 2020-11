Coronavirus, il piano vaccini italiano già in ritardo: metà delle Regioni non ha risposto (Di martedì 24 novembre 2020) Non sono ancora state comunicate al commissario Arcuri le «idonee strutture», a partire dagli ospedali, capaci di conservare il vaccino di Pfizer , tra i primi ad arrivare Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 novembre 2020) Non sono ancora state comunicate al commissario Arcuri le «idonee strutture», a partire dagli ospedali, capaci di conservare il vaccino di Pfizer , tra i primi ad arrivare

sole24ore : Coronavirus, il piano vaccini italiano già in ritardo: metà delle Regioni non ha risposto - RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna #tamponi rapidi anche dai medici di base e dai pediatri. Siglato oggi in Regione l'… - cinthya_lavanda : RT @sole24ore: Coronavirus, il piano vaccini italiano già in ritardo: metà delle Regioni non ha risposto - infoitinterno : Coronavirus, i primi passi del piano vaccini: 300 punti di distribuzione e 100 milioni di siringhe - emmenews : Emmenews - Coronavirus, Regione Basilicata al lavoro sul piano vaccinale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus piano Coronavirus, il piano vaccini italiano già in ritardo: metà delle Regioni non ha risposto Il Sole 24 ORE Coronavirus Imola: focolaio nel reparto no Covid dell'ospedale

Altri 14 pazienti positivi sono invece stati isolati al sesto piano. Ulteriori 13 sono stati isolati come ... Italia in ritardo Mondo, gli aggiornamenti sul Coronavirus Metti mi piace su Facebook per ...

Comune di Bergamo, lo Stato salva il bilancio. Un rebus il 2021

che finanzierà i maggiori costi del servizio di smaltimento rifiuti previsti nel nuovo piano economico. Sono invece le entrate extra tributarie a subire una forte riduzione, -3,1 milioni.

Altri 14 pazienti positivi sono invece stati isolati al sesto piano. Ulteriori 13 sono stati isolati come ... Italia in ritardo Mondo, gli aggiornamenti sul Coronavirus Metti mi piace su Facebook per ...che finanzierà i maggiori costi del servizio di smaltimento rifiuti previsti nel nuovo piano economico. Sono invece le entrate extra tributarie a subire una forte riduzione, -3,1 milioni.