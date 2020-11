Coronavirus, il commissario Arcuri: “In Italia 300 punti di distribuzione per il vaccino anti-Covid” (Di martedì 24 novembre 2020) In Italia saranno 300 i punti di consegna per la distribuzione dei vaccini anti-Covid-19.Ad indicare quali saranno le prime categorie a ricevere il vaccino, come riporta il "Giornale di Sicilia", sarà il ministro della Salute Roberto Speranza, che sottoporrà le scelte al Parlamento.Nella lettera inviata alle Regioni con la quale chiedeva ai presidenti di fornire l’elenco delle strutture idonee alla distribuzione e alla somministrazione, il commissario Arcuri ha precisato: "Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus, quali a titolo esemplificativo gli ospedali e i presidi residenziali per anziani. A tal fine si potrebbe prevedere in questa prima ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Insaranno 300 idi consegna per ladei vaccini-Covid-19.Ad indicare quali saranno le prime categorie a ricevere il, come riporta il "Giornale di Sicilia", sarà il ministro della Salute Roberto Speranza, che sottoporrà le scelte al Parlamento.Nella lettera inviata alle Regioni con la quale chiedeva ai presidenti di fornire l’elenco delle strutture idonee allae alla somministrazione, ilha precisato: "Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus, quali a titolo esemplificativo gli ospedali e i presidi residenziali per anziani. A tal fine si potrebbe prevedere in questa prima ...

