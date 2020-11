Coronavirus, il boom della mortalità rispetto agli ultimi 5 anni. Record a Cagliari e Frosinone (Di martedì 24 novembre 2020) Per studiare gli effetti dell’epidemia di Coronavirus, il ministero della Salute usa anche la ricerca del Dep Lazio che confronta i dati settimanali con la media delle annate precedenti Leggi su repubblica (Di martedì 24 novembre 2020) Per studiare gli effetti dell’epidemia di, il ministeroSalute usa anche la ricerca del Dep Lazio che confronta i dati settimanali con la media delle annate precedenti

martiniinrete : RT @martiniinrete: Quell’Italia dei nonni e del boom economico spazzata via dal coronavirus @sole24ore - martiniinrete : Quell’Italia dei nonni e del boom economico spazzata via dal coronavirus @sole24ore - martiniinrete : RT @PaoloBricco: I nostri vecchi, le loro solitudini, le loro paure. La mia inchiesta per 24+, la sezione premium di @sole24ore che compie… - cronaca_news : Coronavirus, il boom della mortalità rispetto agli ultimi 5 anni. Record a Cagliari e Frosinone… - trekking_tv : Coronavirus Campania: 2.158 positivi su 15.739 tamponi, boom di guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom CORONAVIRUS, BOOM DI GUARITI IN CAMPANIA Tv Oggi Covid, buone notizie nel Vesuviano: boom di guariti

Torre del Greco respira. Dopo giorni di contagi record il boom stavolta è tra i guariti. Sono centoventiquattro nelle ultime 24 ore ...

Somma (Più Europa): ‘La situazione del San Leonardo è drammatica’

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Torre del Greco respira. Dopo giorni di contagi record il boom stavolta è tra i guariti. Sono centoventiquattro nelle ultime 24 ore ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...