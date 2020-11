Coronavirus, il bollettino di oggi: 23.232 nuovi casi e 853 morti nelle ultime 24 ore. L’indice di positività scende al 12,31%. In calo anche i ricoveri (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino giornaliero del ministero della Salute segnala oggi un lieve aumento dei nuovi casi di contagio in Italia: 23.232 rispetto ai 22.930 di ieri, a fronte di 188.659 tamponi (quasi 40mila più del giorno precedente). Ma scende ulteriormente il rapporto positivi/tamponi: 12,31% contro il 15,4% registrato sempre ieri. Aumentano, tuttavia, i decessi, 853 contro i 630 di lunedì, con il numero totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza che arriva a 51.306. I guariti sono 20.837 in più (ieri 31.395). In lieve rialzo (+1.537) anche gli attualmente positivi, per un totale di 798.386 (-9.098 ieri). Sul fronte dei ricoveri, per la prima volta dall’inizio della seconda ondata calano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento sono presenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Ilgiornaliero del ministero della Salute segnalaun lieve aumento deidi contagio in Italia: 23.232 rispetto ai 22.930 di ieri, a fronte di 188.659 tamponi (quasi 40mila più del giorno precedente). Maulteriormente il rapporto positivi/tamponi: 12,31% contro il 15,4% registrato sempre ieri. Aumentano, tuttavia, i decessi, 853 contro i 630 di lunedì, con il numero totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza che arriva a 51.306. I guariti sono 20.837 in più (ieri 31.395). In lieve rialzo (+1.537)gli attualmente positivi, per un totale di 798.386 (-9.098 ieri). Sul fronte dei, per la prima volta dall’inizio della seconda ondata calano inei reparti ordinari dove al momento sono presenti ...

