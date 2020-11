Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 24 novembre 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 24 novembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 23.232 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.455.022. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 796.849, un dato in diminuzione per la prima volta dopo molto tempo con 9.098 casi in meno rispetto a ieri. I guariti di oggi sono 20.837, per un totale di 605.330. Si registrano, purtroppo, anche altre 853 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 51.306. Il totale dei ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) Iaggiornati della Protezione Civile di24sull’andamento del contagio danel nostro Paese: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 23.232 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 1.455.022. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 796.849, un dato in diminuzione per la prima volta dopo molto tempo con 9.098 casi in meno rispetto a ieri. I guariti disono 20.837, per un totale di 605.330. Si registrano, purtroppo, anche altre 853 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 51.306. Il totale dei ...

